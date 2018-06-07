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На ремонт купола ВР планує
виділити 7,5 млн гривень

На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:41

На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада планує провести реставраційний ремонт металоконструкцій купола та шпиля адміністративного будинку

Дивися повний текст На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:41

Тонну тротила вмуровать и дистанционный взрыватель, и счетчик желающих взорвать в интернете.
Наберется миллион и бабах.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:42

Жаль у Нади не получилось провезти реконструкцию. Теперь наверное будут делать защиту от минометов :D :mrgreen:
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:00

hodkonem36 Проще МИ-8 с 4 нурсами и пройтись по рельефу местности. Звание Героя Украины и пожизненное содержание народом Украины обеспечено.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:10

Надя предлагала бесплатно реконструировать.

Опять бабло пилят!
Грйс-мэн
 
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