Верховна Рада планує провести реставраційний ремонт металоконструкцій купола та шпиля адміністративного будинку
Дивися повний текст На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:41
На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень.
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:41
Тонну тротила вмуровать и дистанционный взрыватель, и счетчик желающих взорвать в интернете.
Наберется миллион и бабах.
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:42
Жаль у Нади не получилось провезти реконструкцию. Теперь наверное будут делать защиту от минометов :D :mrgreen:
свинорыл
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:00
hodkonem36 Проще МИ-8 с 4 нурсами и пройтись по рельефу местности. Звание Героя Украины и пожизненное содержание народом Украины обеспечено.
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