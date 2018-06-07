Верховна Рада планує провести реставраційний ремонт металоконструкцій купола та шпиля адміністративного будинку
Дивися повний текст На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:41
На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень.
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:41
Тонну тротила вмуровать и дистанционный взрыватель, и счетчик желающих взорвать в интернете.
Наберется миллион и бабах.
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:42
Жаль у Нади не получилось провезти реконструкцию. Теперь наверное будут делать защиту от минометов :D :mrgreen:
свинорыл
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:00
hodkonem36 Проще МИ-8 с 4 нурсами и пройтись по рельефу местности. Звание Героя Украины и пожизненное содержание народом Украины обеспечено.
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:05
Предлагаю реконструкцию купола ВР делать только после сдачи реконструкции Шуляевского путепровода.
А до тех пор пусть купол висит над депутантами как домоклов меч.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:15
Re: На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень
самое простое это не голосовать за гречку.
а то по вашим комментариям создаётся впечатление, что депутаты с луны прямо в здание рады попадают, а не через выборы.
у нас миллионы пенсов, которые верят телевизору и всяким юлям, петям, рыгам, ляшкам и прочим мураевым. не надо ничего фальсифицировать, перечисленные выше опять будут дупутатами, если за них проголосуют.
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:19
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