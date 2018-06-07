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На ремонт купола ВР планує
виділити 7,5 млн гривень

На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:41

На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада планує провести реставраційний ремонт металоконструкцій купола та шпиля адміністративного будинку

Дивися повний текст На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:41

Тонну тротила вмуровать и дистанционный взрыватель, и счетчик желающих взорвать в интернете.
Наберется миллион и бабах.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:42

Жаль у Нади не получилось провезти реконструкцию. Теперь наверное будут делать защиту от минометов :D :mrgreen:
свинорыл
yama
 
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hodkonem36 Проще МИ-8 с 4 нурсами и пройтись по рельефу местности. Звание Героя Украины и пожизненное содержание народом Украины обеспечено.
romiks2009
 
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Надя предлагала бесплатно реконструировать.

Опять бабло пилят!
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:05

Предлагаю реконструкцию купола ВР делать только после сдачи реконструкции Шуляевского путепровода.
А до тех пор пусть купол висит над депутантами как домоклов меч.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:15

Re: На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень

  hodkonem36 написав:Тонну тротила вмуровать и дистанционный взрыватель, и счетчик желающих взорвать в интернете.
Наберется миллион и бабах.

  romiks2009 написав:Проще МИ-8 с 4 нурсами и пройтись по рельефу местности. Звание Героя Украины и пожизненное содержание народом Украины обеспечено.

самое простое это не голосовать за гречку.
а то по вашим комментариям создаётся впечатление, что депутаты с луны прямо в здание рады попадают, а не через выборы.
у нас миллионы пенсов, которые верят телевизору и всяким юлям, петям, рыгам, ляшкам и прочим мураевым. не надо ничего фальсифицировать, перечисленные выше опять будут дупутатами, если за них проголосуют.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:19

Пять лет назад:
10.07.13
«От ранее обещанного ремонта металлического купола пока отказались (года полтора назад появилась информация, что купол, который весит 15 тонн, может обвалиться). «Мы провели детальное обследование и оценку технического состояния металлических конструкций купола, наружных лестниц и шпиля здания. Состояние сооружения удовлетворительное, физический износ металлоконструкций - 5-15%, опасных деформаций элементов и повреждений, несовместимых с дальнейшей эксплуатацией конструкций, не выявлено», - сказали в управделами Рады.

https://censor.net.ua/news/246878/v_rad ... i_zamenyat
yanyura
 
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