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На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:34
hodkonem36 написав:
Тонну тротила вмуровать и дистанционный взрыватель, и счетчик желающих взорвать в интернете.
Наберется миллион и бабах.
Одна уже хотела взорвать, не вижу миллион её защищающих, все уже забыли про неё. Только вспомнили как про купол писать стали.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:19
7,5 млн гривен на ремонт купола ВР это о-о-очень скромно, по сравнению с той суммой, которую растратили при реконструкции Мариинского.
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