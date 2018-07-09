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На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:34
hodkonem36 написав:
Тонну тротила вмуровать и дистанционный взрыватель, и счетчик желающих взорвать в интернете.
Наберется миллион и бабах.
Одна уже хотела взорвать, не вижу миллион её защищающих, все уже забыли про неё. Только вспомнили как про купол писать стали.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:19
7,5 млн гривен на ремонт купола ВР это о-о-очень скромно, по сравнению с той суммой, которую растратили при реконструкции Мариинского.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 21:58
Pegasmaster написав: hodkonem36 написав:
Тонну тротила вмуровать и дистанционный взрыватель, и счетчик желающих взорвать в интернете.
Наберется миллион и бабах.
romiks2009 написав:
Проще МИ-8 с 4 нурсами и пройтись по рельефу местности. Звание Героя Украины и пожизненное содержание народом Украины обеспечено.
самое простое это не голосовать за гречку.
а то по вашим комментариям создаётся впечатление, что депутаты с луны прямо в здание рады попадают, а не через выборы.
у нас миллионы пенсов, которые верят телевизору и всяким юлям, петям, рыгам, ляшкам и прочим мураевым. не надо ничего фальсифицировать, перечисленные выше опять будут дупутатами, если за них проголосуют.
я не за герчку я по убеждениях ... голосую но не знаю за кого , подскажите можно в Лчиное сообщение
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