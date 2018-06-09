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Мін’юст хоче скасувати заборону
на вивезення дітей за...

Мін’юст хоче скасувати заборону на вивезення дітей за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:30

Мін’юст хоче скасувати заборону на вивезення дітей за...

Пропонуємо до обговорення:
Дитина не повинна страждати, якщо батьки розлучаються - Петренко.

Дивися повний текст Мін’юст хоче скасувати заборону на вивезення дітей за кордон без згоди іншого з батьків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:30

Проконтролировать на месяц или на год вывозят ребенка - нереально.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:54

  arheops написав:Проконтролировать на месяц или на год вывозят ребенка - нереально.

Поэтому пусть ребенок будет "невыездным" из-за тупости одного, или обоих родителей?
Не пущать!!! (с)
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:53

Как ни крути, и в одном и в другом случае могут быть проблемы. В случае с выездом по доверенности один из родителей может заблокировать выезд ребенка на лечение/отдых/к родственникам/и т.п., а в случае свободного выезда ребенка один из родителей может лишить второго родителя возможности общаться со своим ребенком. Но второе случается гораздо, гораздо, гораздо реже. Поэтому запрет стоит снять. Чем меньше всяких ограничений и запретов со стороны государства, тем свободнее и спокойнее, а часто и богаче, живут люди.
ovg
 
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