Дитина не повинна страждати, якщо батьки розлучаються - Петренко.
Дивися повний текст Мін’юст хоче скасувати заборону на вивезення дітей за кордон без згоди іншого з батьків.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:30
Мін’юст хоче скасувати заборону на вивезення дітей за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін’юст хоче скасувати заборону на вивезення дітей за кордон без згоди іншого з батьків.
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:54
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:53
Как ни крути, и в одном и в другом случае могут быть проблемы. В случае с выездом по доверенности один из родителей может заблокировать выезд ребенка на лечение/отдых/к родственникам/и т.п., а в случае свободного выезда ребенка один из родителей может лишить второго родителя возможности общаться со своим ребенком. Но второе случается гораздо, гораздо, гораздо реже. Поэтому запрет стоит снять. Чем меньше всяких ограничений и запретов со стороны государства, тем свободнее и спокойнее, а часто и богаче, живут люди.
|