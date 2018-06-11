Про це президент сказав на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві.
Дивися повний текст Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:00
Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:44
Хорошо бы отследить, как меняется его прицел: в 2014-м - через пару лет точно вступим, через два года - ну, 2025 должны вступить, теперь вот так. Такой скорости деградации в нашей стране еще не было
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:49
lapay
Цей термін теж не найкоректніший. Там досі є адекватні люди, які вірять значно більше, ніж ми (бо більше їм нема у що вірити), що туди повернеться наш прапор. Звісно, найкращі звідти втекли, решта у стані, подібному до гаїтянських селян - ними керують чаклуни вуду (агітпроп РФ), і вони є рабами (чого вартий їхній тамтешній паспорт, а ще додайте обмеження на виїзд), призначеними на жертву в ім'я русского міра (бо їхні міномети та інша арта завжди стоїть серед житлової забудови - це я на власні очі бачив). Ви анітрохи їм не співчуваєте? Обожнюю патріотів з попкорном перед монітором
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:52
Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро
Самое смешное не фантазии Порошенко, а то, что в эти фантазии кто-то может реально поверить.
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:09
Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро
Смішне те ,що де хто вірить у фантазіі "Х..ла".
Додано: Сер 13 чер, 2018 06:09
До тих пір, поки у нас будуть існувати територіальні претензії (Крим та Донбас) то ніякого Евросоюзу та НАТО не буде де-факто и де-юре. Тобто, БПП бачить, що раніше ніж у 2030-му році наші військові дії проти кремлівських загарбників не зміняться на краще? А колись казав про закінчення війни за 2 тижні. Тепер чекати ще 12 років як мінімум. 12 років суцільного збагачення на війні!
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:09
Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:17
Реальных - нет.
Есть лишь бубнёж вроде "А вот при наших пра-пра-прадедах там была наша деревня". А этого недостаточно для признания проблемы реальной.
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:30
Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро
Окупація і війна - не реальна проблема?
Прямо як в нас.
Кіпру заважає стати членом НАТО країна-агресор Туреччина, яка вже там є, а Раша нічого не зможе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:59
Сладко мечтать на сытый желудок в окружении материально обеспеченной,находящейся в безопасности семьи, перспективами 30х годов. Конечно миллионам беженцев, родным тысяч убитых, миллионам живущих за чертой бедности такие сладкие мечты не понятны. Стоит задача проще. Накормить и хоть как-то одеть детей и заплатить за коммунальные услуги.
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