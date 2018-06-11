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Порошенко мріє про вступ України
до ЄС і НАТО до 2030 року

Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:00

Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це президент сказав на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві.

Дивися повний текст Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:39

Но для этого надо сначала возглавить гей-парад
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:53

  cisukr написав:Но для этого надо сначала возглавить гей-парад

І де таке вже було? Про гейропу вже навіть на Даунбасі не згадують, а пруть в Польщу на заробітки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:16

Этот сайт давно редактируют боты.Объявлени удаляются не по этическим нормам,четко по политическим взглядам.
sena_2008atp
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