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Порошенко мріє про вступ України
до ЄС і НАТО до 2030 року

Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:00

Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це президент сказав на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві.

Дивися повний текст Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:39

Но для этого надо сначала возглавить гей-парад
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:19

Неуважаемый господин lapay нарушает не только правила этикета воспитанного человека, но и пункт 3.1 Правил форума своим оскорбительным термином.
Орел
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:54

Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро

Якщо в темі труть більшість повідомлень, то такі теми взагалі не варто відкривати. Не треба давати дурних ватних коментаріїв - не буде відповідної реакції.
Надалі буду вживати лише коректний термін "Лугандон", щоб ніхто не ображався. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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