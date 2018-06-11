Про це президент сказав на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві.
Дивися повний текст Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:00
Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року.
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:19
Неуважаемый господин lapay нарушает не только правила этикета воспитанного человека, но и пункт 3.1 Правил форума своим оскорбительным термином.
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:54
Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро
Якщо в темі труть більшість повідомлень, то такі теми взагалі не варто відкривати. Не треба давати дурних ватних коментаріїв - не буде відповідної реакції.
Надалі буду вживати лише коректний термін "Лугандон", щоб ніхто не ображався.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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