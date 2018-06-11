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Порошенко мріє про вступ України
до ЄС і НАТО до 2030 року

Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:00

Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це президент сказав на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві.

Дивися повний текст Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:39

Но для этого надо сначала возглавить гей-парад
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:19

Неуважаемый господин lapay нарушает не только правила этикета воспитанного человека, но и пункт 3.1 Правил форума своим оскорбительным термином.
Орел
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:54

Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро

Якщо в темі труть більшість повідомлень, то такі теми взагалі не варто відкривати. Не треба давати дурних ватних коментаріїв - не буде відповідної реакції.
Надалі буду вживати лише коректний термін "Лугандон", щоб ніхто не ображався. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:44

Хорошо бы отследить, как меняется его прицел: в 2014-м - через пару лет точно вступим, через два года - ну, 2025 должны вступить, теперь вот так. Такой скорости деградации в нашей стране еще не было
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:49

lapay

Цей термін теж не найкоректніший. Там досі є адекватні люди, які вірять значно більше, ніж ми (бо більше їм нема у що вірити), що туди повернеться наш прапор. Звісно, найкращі звідти втекли, решта у стані, подібному до гаїтянських селян - ними керують чаклуни вуду (агітпроп РФ), і вони є рабами (чого вартий їхній тамтешній паспорт, а ще додайте обмеження на виїзд), призначеними на жертву в ім'я русского міра (бо їхні міномети та інша арта завжди стоїть серед житлової забудови - це я на власні очі бачив). Ви анітрохи їм не співчуваєте? Обожнюю патріотів з попкорном перед монітором
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:52

Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро

Самое смешное не фантазии Порошенко, а то, что в эти фантазии кто-то может реально поверить.
Дядюшка Скрудж
 
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