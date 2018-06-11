Про це президент сказав на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві.
Дивися повний текст Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:00
Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року.
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:19
Неуважаемый господин lapay нарушает не только правила этикета воспитанного человека, но и пункт 3.1 Правил форума своим оскорбительным термином.
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:54
Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро
Якщо в темі труть більшість повідомлень, то такі теми взагалі не варто відкривати. Не треба давати дурних ватних коментаріїв - не буде відповідної реакції.
Надалі буду вживати лише коректний термін "Лугандон", щоб ніхто не ображався.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:44
Хорошо бы отследить, как меняется его прицел: в 2014-м - через пару лет точно вступим, через два года - ну, 2025 должны вступить, теперь вот так. Такой скорости деградации в нашей стране еще не было
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:49
lapay
Цей термін теж не найкоректніший. Там досі є адекватні люди, які вірять значно більше, ніж ми (бо більше їм нема у що вірити), що туди повернеться наш прапор. Звісно, найкращі звідти втекли, решта у стані, подібному до гаїтянських селян - ними керують чаклуни вуду (агітпроп РФ), і вони є рабами (чого вартий їхній тамтешній паспорт, а ще додайте обмеження на виїзд), призначеними на жертву в ім'я русского міра (бо їхні міномети та інша арта завжди стоїть серед житлової забудови - це я на власні очі бачив). Ви анітрохи їм не співчуваєте? Обожнюю патріотів з попкорном перед монітором
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:52
Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро
Самое смешное не фантазии Порошенко, а то, что в эти фантазии кто-то может реально поверить.
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:09
Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро
Смішне те ,що де хто вірить у фантазіі "Х..ла".
Додано: Вів 12 чер, 2018 23:13
Порошенко плохого Украине не пожелает и на сегодня он делает, все что может, чтобы в очередной раз на безоблачном небе ежедневно всходило солнце. Просто не все это понимают. А кто нашего уважаемого президента не уважает, тот не патриот, а наоборот продажный запроданец.
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