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Порошенко мріє про вступ України
до ЄС і НАТО до 2030 року

Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:09

Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро

  vyacheslav_nikitich написав:До тих пір, поки у нас будуть існувати територіальні претензії (Крим та Донбас)
Турция член НАТО? А что у нее нет территориальных проблем с Кипром?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:17

  Подолянин написав:
  vyacheslav_nikitich написав:До тих пір, поки у нас будуть існувати територіальні претензії (Крим та Донбас)
Турция член НАТО? А что у нее нет территориальных проблем с Кипром?

Реальных - нет.
Есть лишь бубнёж вроде "А вот при наших пра-пра-прадедах там была наша деревня". А этого недостаточно для признания проблемы реальной.
Imp
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