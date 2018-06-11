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Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:09
vyacheslav_nikitich написав:
До тих пір, поки у нас будуть існувати територіальні претензії (Крим та Донбас)
Турция член НАТО? А что у нее нет территориальных проблем с Кипром?
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Подолянин
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Додано: Сер 13 чер, 2018 08:17
Подолянин написав: vyacheslav_nikitich написав:
До тих пір, поки у нас будуть існувати територіальні претензії (Крим та Донбас)
Турция член НАТО? А что у нее нет территориальных проблем с Кипром?
Реальных - нет.
Есть лишь бубнёж вроде "А вот при наших пра-пра-прадедах там была наша деревня". А этого недостаточно для признания проблемы реальной.
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Imp
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