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Порошенко мріє про вступ України
до ЄС і НАТО до 2030 року

Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:23

А в это время народ Украины мечтает когда свалит этот мечтатель...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:54

  lapay написав:
  Imp написав:Реальных - нет.
Есть лишь бубнёж вроде "А вот при наших пра-пра-прадедах там была наша деревня". А этого недостаточно для признания проблемы реальной.

Окупація і війна - не реальна проблема?
Прямо як в нас. ;)
Кіпру заважає стати членом НАТО країна-агресор Туреччина, яка вже там є, а Раша нічого не зможе.


Когда там последний выстрел в этой "войне" был сделан? В 70-х? Так это уже история, а не реальный конфликт. В наши дни там только бубнёж, как я и писал ранее. И по этой причине ситуация может и похожа на нашу, но только через 40 с лишним лет.
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:14

  tigr-uu написав:А в это время народ Украины мечтает когда свалит этот мечтатель...

Так вроде бы уже этот мечтатель прощается, "остаточне прощавай" произносит чуть ли не каждый день.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:20

Re: Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 ро

  Imp написав:Когда там последний выстрел в этой "войне" был сделан? В 70-х? Так это уже история, а не реальный конфликт. В наши дни там только бубнёж, как я и писал ранее. И по этой причине ситуация может и похожа на нашу, но только через 40 с лишним лет.

В Грузії стріляли ще десять років назад, сорок років ніхто чекати не буде, і в нашому випадку - також.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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