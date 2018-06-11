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Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 чер, 2018 10:23
А в это время народ Украины мечтает когда свалит этот мечтатель...
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tigr-uu
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Додано: Сер 13 чер, 2018 10:54
lapay написав: Imp написав:
Реальных - нет.
Есть лишь бубнёж вроде "А вот при наших пра-пра-прадедах там была наша деревня". А этого недостаточно для признания проблемы реальной.
Окупація і війна - не реальна проблема?
Прямо як в нас.
Кіпру заважає стати членом НАТО країна-агресор Туреччина, яка вже там є, а Раша нічого не зможе.
Когда там последний выстрел в этой "войне" был сделан? В 70-х? Так это уже история, а не реальный конфликт. В наши дни там только бубнёж, как я и писал ранее. И по этой причине ситуация может и похожа на нашу, но только через 40 с лишним лет.
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Imp
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Додано: Сер 13 чер, 2018 11:14
tigr-uu написав:
А в это время народ Украины мечтает когда свалит этот мечтатель...
Так вроде бы уже этот мечтатель прощается, "остаточне прощавай" произносит чуть ли не каждый день.
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Дядюшка Скрудж
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Додано: Сер 13 чер, 2018 11:20
Imp написав:
Когда там последний выстрел в этой "войне" был сделан? В 70-х? Так это уже история, а не реальный конфликт. В наши дни там только бубнёж, как я и писал ранее. И по этой причине ситуация может и похожа на нашу, но только через 40 с лишним лет.
В Грузії стріляли ще десять років назад, сорок років ніхто чекати не буде, і в нашому випадку - також.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:12
lapay написав: Imp написав:
Когда там последний выстрел в этой "войне" был сделан? В 70-х? Так это уже история, а не реальный конфликт. В наши дни там только бубнёж, как я и писал ранее. И по этой причине ситуация может и похожа на нашу, но только через 40 с лишним лет.
В Грузії стріляли ще десять років назад, сорок років ніхто чекати не буде, і в нашому випадку - також.
А який цей наш випадок ?Що ви ма€те наувазI?
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:51
Перес де Куэльяр написав:
А який цей наш випадок ?Що ви ма€те наувазI?
Вступ в НАТО з окупованими територіями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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