Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" планує з 1 серпня 2018 року взяти в управління міські ТЕЦ Києва - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.
Дивися повний текст Якими будуть нові тарифи на гарячу воду і тепло для киян.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:58
Якими будуть нові тарифи на гарячу воду і тепло для киян
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Дивися повний текст Якими будуть нові тарифи на гарячу воду і тепло для киян.
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