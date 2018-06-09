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Якими будуть нові тарифи на
гарячу воду і тепло для киян

Якими будуть нові тарифи на гарячу воду і тепло для киян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:58

Якими будуть нові тарифи на гарячу воду і тепло для киян

Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" планує з 1 серпня 2018 року взяти в управління міські ТЕЦ Києва - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

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Зрада - тариф на тепло снижен на 30%
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