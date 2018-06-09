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Польща зафіксувала зниження
прикордонного руху українців

Польща зафіксувала зниження прикордонного руху українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:07

Польща зафіксувала зниження прикордонного руху українців

Пропонуємо до обговорення:
Беручи до уваги період з 1 січня по кінець травня, спостерігаємо зниження прикордонного руху громадян України на 10%.

Дивися повний текст Польща зафіксувала зниження прикордонного руху українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:07

просто кто хотел и мог уехать уже уехали...
Cler
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курить поляки меньше стали. или бухать. Или бухло с сигаретами у них подешевело :) Основное пересечение - приграничные барыги
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:02

Re: Польща зафіксувала зниження прикордонного руху українців

  sequence написав:курить поляки меньше стали. или бухать. Или бухло с сигаретами у них подешевело :) Основное пересечение - приграничные барыги

Навпаки, зменшили безмитний імпорт несунами:

з 1 січня 2018 року в дію вступив Закон України від 7 грудня 2017 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році". Окрім іншого, Закон змінює максимальну суму, на яку одна особа може ввезти товар з Польщі в України без сплати мита. Якщо раніше з Польщі можна було привезти товару не більше, аніж на 500 євро без сплати мита, то відтепер ввіз товарів на цю суму можливий лише за дотримання одночасно двох умов:

Якщо особа була відсутня в Україні довше, ніж 24 години
Якщо особа не пеританала український кордон більше, аніж один раз за останні 72 години (тобто три доби)

В іншому випадку, відповідно до прийнятого закону, людина, що була відсутня в Україні менше, ніж 24 години, може безкоштовно (тобто без сплати мита) завозити на територію України товари вартістю не більше 50 євро і вагою не більше 50 кілограм. Те саме стосується і осіб, які перетинають український кордон частіше, ніж один раз на 72 години.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:12

lapay Саме так

Плюс більше людей стало подорожувати літаками
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:11

  lapay написав:...
Якщо особа була відсутня в Україні довше, ніж 24 години
Якщо особа не пеританала український кордон більше, аніж один раз за останні 72 години (тобто три доби)

несунов по мелочи может и притормозили. Но в моем бизнесе контрабанды с Польши меньше не стало.
sequence
 
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