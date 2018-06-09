Беручи до уваги період з 1 січня по кінець травня, спостерігаємо зниження прикордонного руху громадян України на 10%.
Дивися повний текст Польща зафіксувала зниження прикордонного руху українців.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:07
Польща зафіксувала зниження прикордонного руху українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща зафіксувала зниження прикордонного руху українців.
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:53
курить поляки меньше стали. или бухать. Или бухло с сигаретами у них подешевело :) Основное пересечение - приграничные барыги
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:02
Re: Польща зафіксувала зниження прикордонного руху українців
Навпаки, зменшили безмитний імпорт несунами:
з 1 січня 2018 року в дію вступив Закон України від 7 грудня 2017 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році". Окрім іншого, Закон змінює максимальну суму, на яку одна особа може ввезти товар з Польщі в України без сплати мита. Якщо раніше з Польщі можна було привезти товару не більше, аніж на 500 євро без сплати мита, то відтепер ввіз товарів на цю суму можливий лише за дотримання одночасно двох умов:
Якщо особа була відсутня в Україні довше, ніж 24 години
Якщо особа не пеританала український кордон більше, аніж один раз за останні 72 години (тобто три доби)
В іншому випадку, відповідно до прийнятого закону, людина, що була відсутня в Україні менше, ніж 24 години, може безкоштовно (тобто без сплати мита) завозити на територію України товари вартістю не більше 50 євро і вагою не більше 50 кілограм. Те саме стосується і осіб, які перетинають український кордон частіше, ніж один раз на 72 години.
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