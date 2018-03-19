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Як виглядатиме єдина платіжка
на оплату комуналки в...

Як виглядатиме єдина платіжка на оплату комуналки в...
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:12

Як виглядатиме єдина платіжка на оплату комуналки в...

Пропонуємо до обговорення:
Нова квитанція буде складатися з чотирьох блоків, до неї хочуть додати ще три.

Дивися повний текст Як виглядатиме єдина платіжка на оплату комуналки в Києві (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:12

сервис пока сырой и в электронном кабинете ЦКС кроме оплаты за содержание дома и придомовой территории других поставщиков просто не видно, а соответственно негде внести показания счётчиков горячей воды, так что пока обслуживание стало хуже, а как будет потом посмотрим...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48

Cler Возможно не все формы пока доработали, вам видимо нужно еще немного подождать. По моей заявке месяц назад, письмо о доступности сервиса пришло только сегодня. И все только сегодня появилось - помимо прочего и Киевводоканал и Киевтеплоэнерго. Форма онлайн оплаты работоспособна. По ГВП можно просто передать показания счетчика без онлайн оплаты - внизу страницы, там где QR код - должна появиться синяя кнопка "внести показання лічильників". https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 81f14b.png[/img][/url]
svyatoslav_voronov
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:28

Re: Як виглядатиме єдина платіжка на оплату комуналки в...

В П24 давно онлайн можно платить и показания счетчиков подтягивать. Работает не фонтан , но с основными задачами справляется. Может электронные платежи напрямую у ЦКС будут реализованы лучше.

Единая платежка все же удобнее.

Что не удобно что подобная картинка как в статье ужата до размеров страницы и рассмотреть ее не представляется возможном в полноразмерном варианте. Об этом писалось в теме по улучшениию форума - новостной ленты сайта это очевидно тоже касается. Решить ситуацию можно масштабированием не самой картинки а ее отображением соответствующими параметрами тега, оригинал оставить полноразмерным доступным по клику.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:19

  svyatoslav_voronov написав:Cler Возможно не все формы пока доработали, вам видимо нужно еще немного подождать. По моей заявке месяц назад, письмо о доступности сервиса пришло только сегодня. И все только сегодня появилось - помимо прочего и Киевводоканал и Киевтеплоэнерго. Форма онлайн оплаты работоспособна. По ГВП можно просто передать показания счетчика без онлайн оплаты - внизу страницы, там где QR код - должна появиться синяя кнопка "внести показання лічильників". https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 81f14b.png[/img][/url]

если ваш адрес автоматом подцепила, то да внизу есть возможность передачи показаний, а мне вот не повезло и передать показания невозможно, а в личном кабинете КиевЭнерго эта возможность уже закрыта и получается как в "Золотом телёнке" - "это было время когда немое кино уже отменили, а звуковое ещё не ввели"... :)
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:25

  Surfer написав:В П24 давно онлайн можно платить и показания счетчиков подтягивать. Работает не фонтан , но с основными задачами справляется. Может электронные платежи напрямую у ЦКС будут реализованы лучше.

с точки зрения потребителя важно что бы было удобно, но и дёшево (в идеале бесплатно), а пока ЦКС проигрывает по обоим показателям. например в личном кабинете КиевЭнерго можно было оплатить картой без комиссии, а ЦКС пишет "2%, але не менше 5грн у розрізі постачальника послуг" - это просто жлобство!
Cler
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