Нова квитанція буде складатися з чотирьох блоків, до неї хочуть додати ще три.
Дивися повний текст Як виглядатиме єдина платіжка на оплату комуналки в Києві (інфографіка).
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:12
Як виглядатиме єдина платіжка на оплату комуналки в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як виглядатиме єдина платіжка на оплату комуналки в Києві (інфографіка).
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:12
сервис пока сырой и в электронном кабинете ЦКС кроме оплаты за содержание дома и придомовой территории других поставщиков просто не видно, а соответственно негде внести показания счётчиков горячей воды, так что пока обслуживание стало хуже, а как будет потом посмотрим...
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48
Cler Возможно не все формы пока доработали, вам видимо нужно еще немного подождать. По моей заявке месяц назад, письмо о доступности сервиса пришло только сегодня. И все только сегодня появилось - помимо прочего и Киевводоканал и Киевтеплоэнерго. Форма онлайн оплаты работоспособна. По ГВП можно просто передать показания счетчика без онлайн оплаты - внизу страницы, там где QR код - должна появиться синяя кнопка "внести показання лічильників".
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:28
Re: Як виглядатиме єдина платіжка на оплату комуналки в...
В П24 давно онлайн можно платить и показания счетчиков подтягивать. Работает не фонтан , но с основными задачами справляется. Может электронные платежи напрямую у ЦКС будут реализованы лучше.
Единая платежка все же удобнее.
Что не удобно что подобная картинка как в статье ужата до размеров страницы и рассмотреть ее не представляется возможном в полноразмерном варианте. Об этом писалось в теме по улучшениию форума - новостной ленты сайта это очевидно тоже касается. Решить ситуацию можно масштабированием не самой картинки а ее отображением соответствующими параметрами тега, оригинал оставить полноразмерным доступным по клику.
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:19
если ваш адрес автоматом подцепила, то да внизу есть возможность передачи показаний, а мне вот не повезло и передать показания невозможно, а в личном кабинете КиевЭнерго эта возможность уже закрыта и получается как в "Золотом телёнке" - "это было время когда немое кино уже отменили, а звуковое ещё не ввели"...
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:25
с точки зрения потребителя важно что бы было удобно, но и дёшево (в идеале бесплатно), а пока ЦКС проигрывает по обоим показателям. например в личном кабинете КиевЭнерго можно было оплатить картой без комиссии, а ЦКС пишет "2%, але не менше 5грн у розрізі постачальника послуг" - это просто жлобство!
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