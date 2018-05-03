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«Укрзалізниця»
презентувала нову послугу

«Укрзалізниця» презентувала нову послугу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:38

«Укрзалізниця» презентувала нову послугу

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" з 18 червня запустить послугу повноцінного харчування в деяких нічних поїздах.

Дивися повний текст «Укрзалізниця» презентувала нову послугу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:39

де***, лучше бы кондиционеры в каждом вагоне и розетки поставили!
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48

95грн за набор из чая, бульона в стаканчике, бутерброда, и жменьки овсянки
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:56

  Грйс-мэн написав:95грн за набор из чая, бульона в стаканчике, бутерброда, и жменьки овсянки

Походу, по стоимости(и по качеству) питания конкурировать с МАУ собрались)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:57

Видео с презентации:
https://www.facebook.com/sasko.laps/vid ... 499039496/
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:40

  Грйс-мэн написав:Видео с презентации:
https://www.facebook.com/sasko.laps/vid ... 499039496/

себестоимость 15-20 грн максимум.
причём самое дорогое это упаковка.
Pegasmaster
 
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