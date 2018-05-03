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«Укрзалізниця» презентувала нову послугу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:38
Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" з 18 червня запустить послугу повноцінного харчування в деяких нічних поїздах.
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R2
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:39
де***, лучше бы кондиционеры в каждом вагоне и розетки поставили!
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vasia_fin
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48
95грн за набор из чая, бульона в стаканчике, бутерброда, и жменьки овсянки
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Грйс-мэн
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:56
Грйс-мэн написав:
95грн за набор из чая, бульона в стаканчике, бутерброда, и жменьки овсянки
Походу, по стоимости(и по качеству) питания конкурировать с МАУ собрались)))
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antey1969
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:57
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Грйс-мэн
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:40
себестоимость 15-20 грн максимум.
причём самое дорогое это упаковка.
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Pegasmaster
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П'ят 25 тра, 2018 13:10
sal
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