"Укрзалізниця" з 18 червня запустить послугу повноцінного харчування в деяких нічних поїздах.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:38
«Укрзалізниця» презентувала нову послугу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укрзалізниця» презентувала нову послугу.
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48
95грн за набор из чая, бульона в стаканчике, бутерброда, и жменьки овсянки
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:56
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:57
Видео с презентации:
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:40
себестоимость 15-20 грн максимум.
причём самое дорогое это упаковка.
Додано: Вів 12 чер, 2018 18:47
Сегодня прозрел. Билет из Харькова на Одессу почти 600 грн, и то единственный билет на поезд через неделю. Чет я Януковича все чаще вспоминаю
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:53
До европейских цен еще далеко, в Германии за расстояние на 100 км меньше во втором классе около 90 евро выйдет )))) Так, что Украина пока не ЕС
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