«Укрзалізниця» презентувала нову послугу
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Додано: Сер 13 чер, 2018 03:09
Igorten написав:
Сегодня прозрел. Билет из Харькова на Одессу почти 600 грн, и то единственный билет на поезд через неделю. Чет я Януковича все чаще вспоминаю
То есть, "бедные" сограждане выкупили ВСЕ билеты в Одессу по 25 уе на неделю вперед, но это все таки зрада?
И второй вопрос, сколько стоил билет на тот же поезд 5 лет назад?
Giroi
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Додано: Сер 13 чер, 2018 03:23
Giroi написав: Igorten написав:
Сегодня прозрел. Билет из Харькова на Одессу почти 600 грн, и то единственный билет на поезд через неделю. Чет я Януковича все чаще вспоминаю
То есть, "бедные" сограждане выкупили ВСЕ билеты в Одессу по 25 уе на неделю вперед, но это все таки зрада?
И второй вопрос, сколько стоил билет на тот же поезд 5 лет назад?
Обратите внимание:
- на колличество поездов которое было и стало;
- их составность(колличество вагонов);
- время отправления.
P.S. "Улучшения" начались еще при Януковиче.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 13 чер, 2018 08:24
link654 написав:
До европейских цен еще далеко, в Германии за расстояние на 100 км меньше во втором классе около 90 евро выйдет )))) Так, что Украина пока не ЕС
В Италии c Милана в Рим (примерно 600 км) на местных электричках можно за 60 евро добраться, если не планировать заранее - тогда дешевле
https://www.lefrecce.it/B2CWeb/search.d ... DBYmVz8KEj
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Додано: Сер 13 чер, 2018 09:56
sequence написав:
В Италии c Милана в Рим (примерно 600 км) на местных электричках можно за 60 евро добраться, если не планировать заранее - тогда дешевле https://www.lefrecce.it/B2CWeb/search.d ... DBYmVz8KEj
так на електричках и в Украине будет дешевле
link654
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Додано: Сер 13 чер, 2018 10:13
link654 написав:
..
так на електричках и в Украине будет дешевле
Э-э-э, как бы вам сказать.. Электрички у нас и в Италии это две большие задницы, тьху разницы. Единственное, что общее, это "у каждого столба"
sequence
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