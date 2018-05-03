«Укрзалізниця» презентувала нову послугу

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sequence написав: В Италии c Милана в Рим (примерно 600 км) на местных электричках можно за 60 евро добраться, если не планировать заранее - тогда дешевле https://www.lefrecce.it/B2CWeb/search.d ... DBYmVz8KEj
sequence написав: Э-э-э, как бы вам сказать.. Электрички у нас и в Италии это две большие задницы, тьху разницы. Единственное, что общее, это "у каждого столба"
Так на цена на IC/EC билет в Герамнии тоже повыше той что я озвучивал. Не знаю какие электрички в Италии, я немецкие лучше знаю, хотя давно не ездил уже, на авто дешевле и быстрее получается. Не стоит сравнивать Украину с ЕС. Украина равнартся на Европу, начали с европейских цен, европейские ЗП то из воздуха не сделаешь. Да и деньги нужны на замену СССР-ровских составов.