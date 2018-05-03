«Укрзалізниця» презентувала нову послугу

То есть, "бедные" сограждане выкупили ВСЕ билеты в Одессу по 25 уе на неделю вперед, но это все таки зрада?
И второй вопрос, сколько стоил билет на тот же поезд 5 лет назад?
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Додано: Сер 13 чер, 2018 03:09
То есть, "бедные" сограждане выкупили ВСЕ билеты в Одессу по 25 уе на неделю вперед, но это все таки зрада?
И второй вопрос, сколько стоил билет на тот же поезд 5 лет назад?
Додано: Сер 13 чер, 2018 03:23
Обратите внимание:
- на колличество поездов которое было и стало;
- их составность(колличество вагонов);
- время отправления.
P.S. "Улучшения" начались еще при Януковиче.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 13 чер, 2018 08:24
В Италии c Милана в Рим (примерно 600 км) на местных электричках можно за 60 евро добраться, если не планировать заранее - тогда дешевле
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:56
Додано: Сер 13 чер, 2018 10:13
Додано: Сер 13 чер, 2018 11:05
Так на цена на IC/EC билет в Герамнии тоже повыше той что я озвучивал. Не знаю какие электрички в Италии, я немецкие лучше знаю, хотя давно не ездил уже, на авто дешевле и быстрее получается.
Не стоит сравнивать Украину с ЕС. Украина равнартся на Европу, начали с европейских цен, европейские ЗП то из воздуха не сделаешь. Да и деньги нужны на замену СССР-ровских составов.
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:12
в мае нужно было съездить в Москву и что бы купить нормальные билеты пришлось покупать более чем за месяц до даты поездки. 10 лет назад на этом направлении ездило более 20 поездов в сутки, а сейчас предварительно билеты продают только на 4 поезда из 5 курсирующих (по непонятной причине предварительные билеты не продают на поезд Кишинёв-Москва)...
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