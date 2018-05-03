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«Укрзалізниця»
презентувала нову послугу

«Укрзалізниця» презентувала нову послугу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 03:09

  Igorten написав:Сегодня прозрел. Билет из Харькова на Одессу почти 600 грн, и то единственный билет на поезд через неделю. Чет я Януковича все чаще вспоминаю :)



То есть, "бедные" сограждане выкупили ВСЕ билеты в Одессу по 25 уе на неделю вперед, но это все таки зрада?
И второй вопрос, сколько стоил билет на тот же поезд 5 лет назад?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 03:23

  Giroi написав:
  Igorten написав:Сегодня прозрел. Билет из Харькова на Одессу почти 600 грн, и то единственный билет на поезд через неделю. Чет я Януковича все чаще вспоминаю :)



То есть, "бедные" сограждане выкупили ВСЕ билеты в Одессу по 25 уе на неделю вперед, но это все таки зрада?
И второй вопрос, сколько стоил билет на тот же поезд 5 лет назад?

Обратите внимание:
- на колличество поездов которое было и стало;
- их составность(колличество вагонов);
- время отправления.
P.S. "Улучшения" начались еще при Януковиче.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:24

  link654 написав:До европейских цен еще далеко, в Германии за расстояние на 100 км меньше во втором классе около 90 евро выйдет )))) Так, что Украина пока не ЕС

В Италии c Милана в Рим (примерно 600 км) на местных электричках можно за 60 евро добраться, если не планировать заранее - тогда дешевле https://www.lefrecce.it/B2CWeb/search.d ... DBYmVz8KEj
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:56

  sequence написав: В Италии c Милана в Рим (примерно 600 км) на местных электричках можно за 60 евро добраться, если не планировать заранее - тогда дешевле https://www.lefrecce.it/B2CWeb/search.d ... DBYmVz8KEj

так на електричках и в Украине будет дешевле
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:13

  link654 написав:..
так на електричках и в Украине будет дешевле

Э-э-э, как бы вам сказать.. Электрички у нас и в Италии это две большие задницы, тьху разницы. Единственное, что общее, это "у каждого столба"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:05

  sequence написав: Э-э-э, как бы вам сказать.. Электрички у нас и в Италии это две большие задницы, тьху разницы. Единственное, что общее, это "у каждого столба"

Так на цена на IC/EC билет в Герамнии тоже повыше той что я озвучивал. Не знаю какие электрички в Италии, я немецкие лучше знаю, хотя давно не ездил уже, на авто дешевле и быстрее получается.
Не стоит сравнивать Украину с ЕС. Украина равнартся на Европу, начали с европейских цен, европейские ЗП то из воздуха не сделаешь. Да и деньги нужны на замену СССР-ровских составов.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:12

  BBC написав:Обратите внимание:
- на колличество поездов которое было и стало;

в мае нужно было съездить в Москву и что бы купить нормальные билеты пришлось покупать более чем за месяц до даты поездки. 10 лет назад на этом направлении ездило более 20 поездов в сутки, а сейчас предварительно билеты продают только на 4 поезда из 5 курсирующих (по непонятной причине предварительные билеты не продают на поезд Кишинёв-Москва)...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:16

Re: «Укрзалізниця» презентувала нову послугу

В Москву поездов стало меньше, а вот в Одессу больше, по крайней мере из Киева. Ситуацию из Харькова не знаю, потому не подскажу.
Giroi
 
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