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Україна відремонтує газопровід,
що перекачує російський...

Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48

Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу.

Дивися повний текст Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський газ до Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48

Новое оборудование позволит сократить на 15% использование топливного газа ... а выбросы оксидов углерода – в 30 раз.

Ну оксидов углерода всего два: монооксид или угарный газ и диоксид или углекислый газ. Если предположить, что газовые турбины жгут метан, из 1 моля метана получается 1 моль оксидов углерода. Если количество сжигаемого газа уменьшить на 15%, то и оксидов углерода на выходе будет на 15% меньше. Откуда в 30 раз?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:07

  summacut написав: Откуда в 30 раз?
речь, полагаю, об угарном газе, углекислый никого не интересует. Означает, что будет лучше перегорать в системе, получая больше углекислого. Соответственно, лучше КПД и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:18

Украина сотрудничает с "агрессором"
Грйс-мэн
 
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