Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу.
Дивися повний текст Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський газ до Європи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48
Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський газ до Європи.
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48
Ну оксидов углерода всего два: монооксид или угарный газ и диоксид или углекислый газ. Если предположить, что газовые турбины жгут метан, из 1 моля метана получается 1 моль оксидов углерода. Если количество сжигаемого газа уменьшить на 15%, то и оксидов углерода на выходе будет на 15% меньше. Откуда в 30 раз?
В Европу через жony!
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:07
|