Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу.
Дивися повний текст Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський газ до Європи.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48
Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський газ до Європи.
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48
Ну оксидов углерода всего два: монооксид или угарный газ и диоксид или углекислый газ. Если предположить, что газовые турбины жгут метан, из 1 моля метана получается 1 моль оксидов углерода. Если количество сжигаемого газа уменьшить на 15%, то и оксидов углерода на выходе будет на 15% меньше. Откуда в 30 раз?
В Европу через жony!
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:07
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:28
РФ сотрудничает с хунтой, уничтожающей русских и русскоговорящих?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:15
[quote="4385184:Sommer"][quote="4385077:Грйс-мэн"]Украина сотрудничает с "агрессором"[/quote]
РФ сотрудничает с хунтой, уничтожающей русских и русскоговорящих?[/quote]
Банкноты с американскими президентами творят чудеса.
имхо
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