RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна відремонтує газопровід,
що перекачує російський...

Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48

Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу.

Дивися повний текст Україна відремонтує газопровід, що перекачує російський газ до Європи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82546
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:48

Новое оборудование позволит сократить на 15% использование топливного газа ... а выбросы оксидов углерода – в 30 раз.

Ну оксидов углерода всего два: монооксид или угарный газ и диоксид или углекислый газ. Если предположить, что газовые турбины жгут метан, из 1 моля метана получается 1 моль оксидов углерода. Если количество сжигаемого газа уменьшить на 15%, то и оксидов углерода на выходе будет на 15% меньше. Откуда в 30 раз?
В Европу через жony!
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 19.11.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:07

  summacut написав: Откуда в 30 раз?
речь, полагаю, об угарном газе, углекислый никого не интересует. Означает, что будет лучше перегорать в системе, получая больше углекислого. Соответственно, лучше КПД и т.д.
sequence
 
Повідомлень: 1067
З нами з: 29.12.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:18

Украина сотрудничает с "агрессором"
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 228
З нами з: 22.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:28

  Грйс-мэн написав:Украина сотрудничает с "агрессором"


РФ сотрудничает с хунтой, уничтожающей русских и русскоговорящих?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2087
З нами з: 07.04.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:15

[quote="4385184:Sommer"][quote="4385077:Грйс-мэн"]Украина сотрудничает с "агрессором"[/quote]

РФ сотрудничает с хунтой, уничтожающей русских и русскоговорящих?[/quote]

Банкноты с американскими президентами творят чудеса.
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 598
З нами з: 07.06.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 49 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна відкриває нові ринки для експорту шоколаду
R2 » Сер 13 чер, 2018 06:35
6 189
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 13:36
Cler
Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя 1, 2
R2 » Вів 12 чер, 2018 14:38
11 521
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 13:28
detec
Газопровід TANAP введено в дію
R2 » Сер 13 чер, 2018 11:57
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 11:57
serg_vronsky

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.