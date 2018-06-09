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НБУ хоче купити систему
знищення зношених банкнот за...

НБУ хоче купити систему знищення зношених банкнот за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:22

НБУ хоче купити систему знищення зношених банкнот за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у тендерній документації відомства, оприлюдненій в системі державних закупівель ProZorro.

Дивися повний текст НБУ хоче купити систему знищення зношених банкнот за €373 тис..
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:22

Какой может быть тендер, такие специализированные машины продает наверное одна контора, а по уму то ее у производителя напрямую можно было бы купить, наверное.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:37

дайте мне ведро, ящик спичек и я за эти деньги сам буду сидеть и уничтожать ветхие банкноты...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:43

а по теме, нашел двоих производителей....
1. Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH, предположительно Германия, но контакты свои прячет за номером телефона и формой обратной связи на сайте....
2. Kusters Engineering, Нидерланды... с офисом в Москве, потому не исключено, что именно она победит в тендере, наверняка есть кто с ними работает и по совместительству кум кого надо в НБУ или тендерном комитете...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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