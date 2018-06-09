НБУ хоче купити систему знищення зношених банкнот за...

Додано: Вів 12 чер, 2018 13:37

дайте мне ведро, ящик спичек и я за эти деньги сам буду сидеть и уничтожать ветхие банкноты...

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