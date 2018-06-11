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В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:04
Пропонуємо до обговорення:
За даними структурних підрозділів соціального захисту населення взято на облік 1 509 938 переселенців з Донбасу і Криму.
Дивися повний текст В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона переселенців
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:04
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