RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні офіційно зареєстровані
понад 1,5 мільйона...

В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:04

В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона...

Пропонуємо до обговорення:
За даними структурних підрозділів соціального захисту населення взято на облік 1 509 938 переселенців з Донбасу і Криму.

Дивися повний текст В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона переселенців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82522
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:04

Нахребетники.
Reddick
 
Повідомлень: 68
З нами з: 08.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Державі знадобиться понад 8 років на виплату боргів за...
R2 » Вів 12 чер, 2018 03:08
0 72
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 03:08
R2
Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно... 1, 2
R2 » Пон 11 чер, 2018 06:35
10 445
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 02:54
max_us_ua
В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко 1, 2, 3
R2 » Пон 11 чер, 2018 07:38
20 1092
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 22:43
zzzzzz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56951)
12.06.2018 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.