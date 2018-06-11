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В Україні офіційно зареєстровані
понад 1,5 мільйона...

В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:04

В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона...

Пропонуємо до обговорення:
За даними структурних підрозділів соціального захисту населення взято на облік 1 509 938 переселенців з Донбасу і Криму.

Дивися повний текст В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона переселенців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:04

Нахребетники.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:37

Reddick

Многие действительно от безысходности приехали, и живут не в центре Киева, а в забитом селе вдалеке от райцентра нищей Кировоградщины - ибо только там на подобие жилья хватило. Взять пенсионеров и инвалидов, их-то РФ (если бы туда валили) не особо содержала бы, вот кто работоспособен - те да, в основном туда свалили. А кто умный (моя бывшая:-) - те получили политическое убежище в западных странах
max_us_ua
 
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