За даними структурних підрозділів соціального захисту населення взято на облік 1 509 938 переселенців з Донбасу і Криму.
Дивися повний текст В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона переселенців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:04
В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона переселенців.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:37
Reddick
Многие действительно от безысходности приехали, и живут не в центре Киева, а в забитом селе вдалеке от райцентра нищей Кировоградщины - ибо только там на подобие жилья хватило. Взять пенсионеров и инвалидов, их-то РФ (если бы туда валили) не особо содержала бы, вот кто работоспособен - те да, в основном туда свалили. А кто умный (моя бывшая:-) - те получили политическое убежище в западных странах
|