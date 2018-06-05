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Україна втрачає позиції у
світовому рейтингу рівня життя

Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:38

Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя

Пропонуємо до обговорення:
За рік вона опустилася на п'ять сходинок у індексі процвітання і зараз займає 112 місце з 119 країн.

Дивися повний текст Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:38

Що вони курять?
Відкрийте гугл-карту у режимі супутник і "погуляйте" Кампалою! Б-р-р-р-р-р! У нас плакатися люблять, це так, але з цього робити висновки...
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:22

Питер ниже Киева? Вот это сюрприз для ольгинских! :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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