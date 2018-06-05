За рік вона опустилася на п'ять сходинок у індексі процвітання і зараз займає 112 місце з 119 країн.
Дивися повний текст Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:38
Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя.
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:38
Що вони курять?
Відкрийте гугл-карту у режимі супутник і "погуляйте" Кампалою! Б-р-р-р-р-р! У нас плакатися люблять, це так, але з цього робити висновки...
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:22
Питер ниже Киева? Вот это сюрприз для ольгинских!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:51
Цікаво, це опечатка чи умисна маніпуляція? В першоджерелі вказано що Ємен 149-й, а не 119-й. http://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.com/3515/1187/1128/Legatum_Prosperity_Index_2017.pdf
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