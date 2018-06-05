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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:46
Re: Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя
Оказывается еще есть, что терять.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:28
Re: Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя
Касательно Минска бред полный. Киев отдыхает по чистоте и по "европейскости" по сравнению с Минском.
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