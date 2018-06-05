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Україна втрачає позиції у
світовому рейтингу рівня життя

Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:46

Re: Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя

Оказывается еще есть, что терять.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:28

Re: Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя

Касательно Минска бред полный. Киев отдыхает по чистоте и по "европейскости" по сравнению с Минском.
detec
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:29

Re: Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя

Здесь немного др данные: https://www.numbeo.com/quality-of-life/ ... ountry.jsp Украина на 57 месте.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:32

Re: Україна втрачає позиції у світовому рейтингу рівня життя

По городам тоже др. https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings.jsp
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:26

  v_klymus написав:"...з 500 країн..."

Тоже обратил на это внимание.
В списке самых опасных для экологии городов мира Киев занимает золотую середину – 230 место среди 500 стран.


Даже если сложить
193 независимые государства

http://spravo4niki.com/skolko.php?id=20 ... ran_v_mire
12 непризнанных государств

http://spravo4niki.com/skolko.php?id=22 ... osudarstva
3 территории с неопределенным статусом
1 квазигосударственное образование

http://spravo4niki.com/skolko.php?id=25 ... m_statusom
63 зависимые территории

http://spravo4niki.com/skolko.php?id=26 ... torii_mira

получается 272 "страны". Но это ж телеканал "Україна" нашел аж 500 стран! (https://www.segodnya.ua/ukraine/ukraina ... 46111.html)
yanyura
 
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