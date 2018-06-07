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ФГВФО продав борги двох відомих мереж супермаркетів зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:44
Пропонуємо до обговорення:
За права вимоги за кредитами запропонували 191 млн гривень.
Дивися повний текст ФГВФО продав борги двох відомих мереж супермаркетів зі знижкою в 72%
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:44
Не дурно, не дурно, где бы мне так прокредитоваться :)
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