За права вимоги за кредитами запропонували 191 млн гривень.
Дивися повний текст ФГВФО продав борги двох відомих мереж супермаркетів зі знижкою в 72%.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:44
ФГВФО продав борги двох відомих мереж супермаркетів зі...
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Дивися повний текст ФГВФО продав борги двох відомих мереж супермаркетів зі знижкою в 72%.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:29
В чем проблема? Вы готовы купить долги за 28% стоимости, в том числе и невозвратные? Вы уверены, что все залоги были оценены правильно? Для того, что-бы продать, к примеру недосторой, придется вложить кучу денег и времени, что-бы его доделать. Стоит также учитывать, что-бы узаконить все, необходимы будут нехилые расхлды, которые официально не покажешь, не спишешь.
Додано: Вів 12 чер, 2018 18:17
Ну если "к примеру" взять кретит, банк под откос, и через свое но другое предприятие выкупить за 28% стоимости. Чем не схема. Если там такие "хорошие" залоги где тюрьмы ломящиеся от банкиров ?
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