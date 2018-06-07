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ФГВФО продав борги двох відомих
мереж супермаркетів зі...

ФГВФО продав борги двох відомих мереж супермаркетів зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:44

ФГВФО продав борги двох відомих мереж супермаркетів зі...

Пропонуємо до обговорення:
За права вимоги за кредитами запропонували 191 млн гривень.

Дивися повний текст ФГВФО продав борги двох відомих мереж супермаркетів зі знижкою в 72%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:44

Не дурно, не дурно, где бы мне так прокредитоваться :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:29

  Igorten написав:Не дурно, не дурно, где бы мне так прокредитоваться :)

В чем проблема? Вы готовы купить долги за 28% стоимости, в том числе и невозвратные? Вы уверены, что все залоги были оценены правильно? Для того, что-бы продать, к примеру недосторой, придется вложить кучу денег и времени, что-бы его доделать. Стоит также учитывать, что-бы узаконить все, необходимы будут нехилые расхлды, которые официально не покажешь, не спишешь.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:17

  link654 написав:
  Igorten написав:Не дурно, не дурно, где бы мне так прокредитоваться :)

В чем проблема? Вы готовы купить долги за 28% стоимости, в том числе и невозвратные? Вы уверены, что все залоги были оценены правильно? Для того, что-бы продать, к примеру недосторой, придется вложить кучу денег и времени, что-бы его доделать. Стоит также учитывать, что-бы узаконить все, необходимы будут нехилые расхлды, которые официально не покажешь, не спишешь.


Ну если "к примеру" взять кретит, банк под откос, и через свое но другое предприятие выкупить за 28% стоимости. Чем не схема. Если там такие "хорошие" залоги где тюрьмы ломящиеся от банкиров ? :)
Igorten
 
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