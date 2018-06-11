Військовослужбовцям не будуть нараховуватися штрафні санкції за невиконання кредитних зобов'язань
Дивися повний текст В Україні змінили кредитні правила для військових.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:18
В Україні змінили кредитні правила для військових
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінили кредитні правила для військових.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:18
В корне неправильное решение. Освобождать от процентов надо только тех, кто находится в зоне АТО (из которых, правда, не более 30-40 проц. постоянно рискуют - были, знаем, как бухгалтеры стали участниками боевых действий). При этом человек, которому миной ногу оторвало - и который потому демобилизован, обязан будет платить по полной. Отлично!Депутаты еще раз подтвердили, что им полностью плевать на хотя бы внешние приличия, на следование принципу элементарной справедливости. А зачем, эти не знают, что творится на Востоке, а через 15 лет, когда придут к власти их сынки-дочки, проведшие жизнь в Швейцарии и Англии, те даже украинского-русского языка знать не будут (когда писали конституцию, об этом думали наперед, потому таким можно быть депутатами), зачем, законы ведь не для них пишутся, а для нас... В советских зонах иногда называли украинцев неграми, так вот...
Вдогонку. Я пекусь не о банковской системе (ее так червец покушал, что это решение - мелочь), а о справедливости. Парламент давно стал тем местом, где ее уничтожают. Долбаное офицерье, измывающееся над срочниками вместе с дедами, будет отмораживаться от процентов за очередной Лексус? Помню, как-то одному судье голову отрезали. Впрочем, ползущего процесса введения (крепостного?) "европейского права" не остановить
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:28
Теперь сотрудники военкоматов смогут даже взятки не брать, ибо:
1) устраиваешься на работу в военкомат на должность "перебирать бумаги";
2) берешь в нескольких банках кредиты налом;
3) кладешь на депо (лучше в валюте, гривня - это дерево, которое горит);
4) профит!
Поздравляю, это действительно пэрэмога!
Додано: Вів 12 чер, 2018 18:14
Скорее всего просто перестанут выдавать кредиты военным. Меня улыбает лицемерная защита одних за счет других - о возмещении банкам просрочек речи не идет.
Додано: Вів 12 чер, 2018 18:19
lite
Да, перестанут. Только вот умные военные (прокуроры-юристы, у меня такой хату снимает) начнут обжаловать отказы в суде.
А о банках никто и никогда не думал. Например, когда планировали "помиловать" ипотечников - кто думал, что есть банки, у которых более половины активов - ипотека? Какие иностранные инвестиции????
Додано: Вів 12 чер, 2018 18:25
Re: В Україні змінили кредитні правила для військових
У банка нет обязательства выдавать кредит кому бы то ни было, отказ предоставить кредит обжаловать никак нельзя, и причины банк никому не обязан объяснять
А вообще, поддержка отдельных слоев населения, тех же военнослужащих, должна быть совсем с другой стороны. Не льготами на то и на се, которые в итоге хрен учтешь, и которые только создают проблемы всем, а увеличением выплат (жалования).
Единственное, что в принципе обосновано касательно военнослужащих - отмена начисления пени/штрафов для тех, кого мобилизовали на период мобилизации, ибо это объективная невозможность выполнять обязательства по договору.
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