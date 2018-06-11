В Україні змінили кредитні правила для військових

Додано: Вів 12 чер, 2018 17:18

В корне неправильное решение. Освобождать от процентов надо только тех, кто находится в зоне АТО (из которых, правда, не более 30-40 проц. постоянно рискуют - были, знаем, как бухгалтеры стали участниками боевых действий). При этом человек, которому миной ногу оторвало - и который потому демобилизован, обязан будет платить по полной. Отлично!Депутаты еще раз подтвердили, что им полностью плевать на хотя бы внешние приличия, на следование принципу элементарной справедливости. А зачем, эти не знают, что творится на Востоке, а через 15 лет, когда придут к власти их сынки-дочки, проведшие жизнь в Швейцарии и Англии, те даже украинского-русского языка знать не будут (когда писали конституцию, об этом думали наперед, потому таким можно быть депутатами), зачем, законы ведь не для них пишутся, а для нас... В советских зонах иногда называли украинцев неграми, так вот...



Вдогонку. Я пекусь не о банковской системе (ее так червец покушал, что это решение - мелочь), а о справедливости. Парламент давно стал тем местом, где ее уничтожают. Долбаное офицерье, измывающееся над срочниками вместе с дедами, будет отмораживаться от процентов за очередной Лексус? Помню, как-то одному судье голову отрезали. Впрочем, ползущего процесса введения (крепостного?) "европейского права" не остановить