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В Україні змінили кредитні
правила для військових

В Україні змінили кредитні правила для військових
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:18

В Україні змінили кредитні правила для військових

Пропонуємо до обговорення:
Військовослужбовцям не будуть нараховуватися штрафні санкції за невиконання кредитних зобов'язань

Дивися повний текст В Україні змінили кредитні правила для військових.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:18

В корне неправильное решение. Освобождать от процентов надо только тех, кто находится в зоне АТО (из которых, правда, не более 30-40 проц. постоянно рискуют - были, знаем, как бухгалтеры стали участниками боевых действий). При этом человек, которому миной ногу оторвало - и который потому демобилизован, обязан будет платить по полной. Отлично!Депутаты еще раз подтвердили, что им полностью плевать на хотя бы внешние приличия, на следование принципу элементарной справедливости. А зачем, эти не знают, что творится на Востоке, а через 15 лет, когда придут к власти их сынки-дочки, проведшие жизнь в Швейцарии и Англии, те даже украинского-русского языка знать не будут (когда писали конституцию, об этом думали наперед, потому таким можно быть депутатами), зачем, законы ведь не для них пишутся, а для нас... В советских зонах иногда называли украинцев неграми, так вот...

Вдогонку. Я пекусь не о банковской системе (ее так червец покушал, что это решение - мелочь), а о справедливости. Парламент давно стал тем местом, где ее уничтожают. Долбаное офицерье, измывающееся над срочниками вместе с дедами, будет отмораживаться от процентов за очередной Лексус? Помню, как-то одному судье голову отрезали. Впрочем, ползущего процесса введения (крепостного?) "европейского права" не остановить
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:28

Теперь сотрудники военкоматов смогут даже взятки не брать, ибо:

1) устраиваешься на работу в военкомат на должность "перебирать бумаги";

2) берешь в нескольких банках кредиты налом;

3) кладешь на депо (лучше в валюте, гривня - это дерево, которое горит);

4) профит!

Поздравляю, это действительно пэрэмога!
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:14

Скорее всего просто перестанут выдавать кредиты военным. Меня улыбает лицемерная защита одних за счет других - о возмещении банкам просрочек речи не идет.
lite
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:19

lite

Да, перестанут. Только вот умные военные (прокуроры-юристы, у меня такой хату снимает) начнут обжаловать отказы в суде.

А о банках никто и никогда не думал. Например, когда планировали "помиловать" ипотечников - кто думал, что есть банки, у которых более половины активов - ипотека? Какие иностранные инвестиции????
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:25

Re: В Україні змінили кредитні правила для військових

  max_us_ua написав:Да, перестанут. Только вот умные военные (прокуроры-юристы, у меня такой хату снимает) начнут обжаловать отказы в суде.

У банка нет обязательства выдавать кредит кому бы то ни было, отказ предоставить кредит обжаловать никак нельзя, и причины банк никому не обязан объяснять

А вообще, поддержка отдельных слоев населения, тех же военнослужащих, должна быть совсем с другой стороны. Не льготами на то и на се, которые в итоге хрен учтешь, и которые только создают проблемы всем, а увеличением выплат (жалования).
Единственное, что в принципе обосновано касательно военнослужащих - отмена начисления пени/штрафов для тех, кого мобилизовали на период мобилизации, ибо это объективная невозможность выполнять обязательства по договору.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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