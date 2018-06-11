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В Україні змінили кредитні правила для військових
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:04
Pegasmaster написав:
ааааааа! хочу увидеть такой иск! типа, решение суда - обязать банк такой-то выдать кому-то бабки? боже ж мой, и это финансовый форум. рука-лицо! вы бы хотя бы гуглили такое, чтобы вас никто носом не тыкал.
а в паспорте и ИНН написано, что физ. лицо - военный?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:09
Деньги написав:
а в паспорте и ИНН написано, что физ. лицо - военный?
а какая разница? если банк отказал в кредите, это невозможно оспорить в суде.
ну не хочет он вам денег давать, и не важно почему.
обижайтесь, это ваше право.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:15
Pegasmaster написав:
а какая разница? если банк отказал в кредите, это невозможно оспорить в суде. ну не хочет он вам денег давать, и не важно почему. обижайтесь, это ваше право.
разница в разности (% по кредиту). Оформил кредит и мобилизовался. А тому кто уже защищает Украину банк дулю покажет в оформлении кредита. Вот и вся справедливость.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:24
Деньги написав:
разница в разности (% по кредиту). Оформил кредит и мобилизовался. А тому кто уже защищает Украину банк дулю покажет в оформлении кредита. Вот и вся справедливость.
в выдаче кредитов нет справедливости никакой и не было никогда.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:44
Pegasmaster написав:
в выдаче кредитов нет справедливости никакой и не было никогда.
ради справедливости вы писали "ААААААА" max_us_ua на форуме? Так вот, имея на руках подписанный договор с банком на овер или кред.линию, отказ банка в выдаче средств можно оспорить в суде.
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