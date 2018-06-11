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В Україні змінили кредитні правила для військових
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:04
Pegasmaster написав:
ааааааа! хочу увидеть такой иск! типа, решение суда - обязать банк такой-то выдать кому-то бабки? боже ж мой, и это финансовый форум. рука-лицо! вы бы хотя бы гуглили такое, чтобы вас никто носом не тыкал.
а в паспорте и ИНН написано, что физ. лицо - военный?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:09
Деньги написав:
а в паспорте и ИНН написано, что физ. лицо - военный?
а какая разница? если банк отказал в кредите, это невозможно оспорить в суде.
ну не хочет он вам денег давать, и не важно почему.
обижайтесь, это ваше право.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:15
Pegasmaster написав:
а какая разница? если банк отказал в кредите, это невозможно оспорить в суде. ну не хочет он вам денег давать, и не важно почему. обижайтесь, это ваше право.
разница в разности (% по кредиту). Оформил кредит и мобилизовался. А тому кто уже защищает Украину банк дулю покажет в оформлении кредита. Вот и вся справедливость.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:24
Деньги написав:
разница в разности (% по кредиту). Оформил кредит и мобилизовался. А тому кто уже защищает Украину банк дулю покажет в оформлении кредита. Вот и вся справедливость.
в выдаче кредитов нет справедливости никакой и не было никогда.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:44
Pegasmaster написав:
в выдаче кредитов нет справедливости никакой и не было никогда.
ради справедливости вы писали "ААААААА" max_us_ua на форуме? Так вот, имея на руках подписанный договор с банком на овер или кред.линию, отказ банка в выдаче средств можно оспорить в суде.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:52
Деньги написав:
Так вот, имея на руках подписанный договор с банком на овер или кред.линию, отказ банка в выдаче средств можно оспорить в суде.
откуда "подписанный договор", если вам отказали в выдаче кредита?
зачем вы бред пишете?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:58
Pegasmaster написав:
откуда "подписанный договор", если вам отказали в выдаче кредита? зачем вы бред пишете?
увы, вы путаете термины: оформление и выдача кредита.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:59
Деньги написав:
увы, вы путаете термины: оформление и выдача кредита.
а по оформленному договору у банка существует обязательство выдать заемщику кредит
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:04
Деньги написав:
а по оформленному договору у банка существует обязательство выдать заемщику кредит
если банк не собирается клиенту выдавать кредит, то и договора не будет.
откуда договор, если банк против?
нет одобрения - нет оформления - нет выдачи. такая цепочка.
сначала одобрение, потом оформление, потом выдача.
Г - логика
еще раз - зачем вы пишете бред?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:15
Pegasmaster написав:
если банк не собирается клиенту выдавать кредит, то и договора не будет. откуда договор, если банк против? нет одобрения - нет оформления - нет выдачи. такая цепочка. сначала одобрение, потом оформление, потом выдача. Г - логика еще раз - зачем вы пишете бред?
В сути текста обсуждаемой статьи!
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