RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні змінили кредитні
правила для військових

В Україні змінили кредитні правила для військових
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:04

  Pegasmaster написав: ааааааа! хочу увидеть такой иск! типа, решение суда - обязать банк такой-то выдать кому-то бабки? боже ж мой, и это финансовый форум. рука-лицо! вы бы хотя бы гуглили такое, чтобы вас никто носом не тыкал.

а в паспорте и ИНН написано, что физ. лицо - военный?
Деньги
 
Повідомлень: 559
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:09

Re: В Україні змінили кредитні правила для військових

  Деньги написав:а в паспорте и ИНН написано, что физ. лицо - военный?

а какая разница? если банк отказал в кредите, это невозможно оспорить в суде.
ну не хочет он вам денег давать, и не важно почему.
обижайтесь, это ваше право.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 503
З нами з: 10.05.17
Подякував: 105 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:15

  Pegasmaster написав: а какая разница? если банк отказал в кредите, это невозможно оспорить в суде. ну не хочет он вам денег давать, и не важно почему. обижайтесь, это ваше право.

разница в разности (% по кредиту). Оформил кредит и мобилизовался. А тому кто уже защищает Украину банк дулю покажет в оформлении кредита. Вот и вся справедливость.
Деньги
 
Повідомлень: 559
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:24

Re: В Україні змінили кредитні правила для військових

  Деньги написав:разница в разности (% по кредиту). Оформил кредит и мобилизовался. А тому кто уже защищает Украину банк дулю покажет в оформлении кредита. Вот и вся справедливость.

в выдаче кредитов нет справедливости никакой и не было никогда.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 503
З нами з: 10.05.17
Подякував: 105 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:44

  Pegasmaster написав: в выдаче кредитов нет справедливости никакой и не было никогда.

ради справедливости вы писали "ААААААА" max_us_ua на форуме? Так вот, имея на руках подписанный договор с банком на овер или кред.линию, отказ банка в выдаче средств можно оспорить в суде.
Деньги
 
Повідомлень: 559
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:52

Re: В Україні змінили кредитні правила для військових

  Деньги написав:Так вот, имея на руках подписанный договор с банком на овер или кред.линию, отказ банка в выдаче средств можно оспорить в суде.

откуда "подписанный договор", если вам отказали в выдаче кредита?
зачем вы бред пишете?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 503
З нами з: 10.05.17
Подякував: 105 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:58

  Pegasmaster написав: откуда "подписанный договор", если вам отказали в выдаче кредита? зачем вы бред пишете?

увы, вы путаете термины: оформление и выдача кредита.
Деньги
 
Повідомлень: 559
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:59

  Деньги написав: увы, вы путаете термины: оформление и выдача кредита.

а по оформленному договору у банка существует обязательство выдать заемщику кредит
Деньги
 
Повідомлень: 559
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:04

Re: В Україні змінили кредитні правила для військових

  Деньги написав:а по оформленному договору у банка существует обязательство выдать заемщику кредит

если банк не собирается клиенту выдавать кредит, то и договора не будет.
откуда договор, если банк против?
нет одобрения - нет оформления - нет выдачи. такая цепочка.
сначала одобрение, потом оформление, потом выдача.
Г - логика :)
еще раз - зачем вы пишете бред?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 503
З нами з: 10.05.17
Подякував: 105 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:15

  Pegasmaster написав: если банк не собирается клиенту выдавать кредит, то и договора не будет. откуда договор, если банк против? нет одобрения - нет оформления - нет выдачи. такая цепочка. сначала одобрение, потом оформление, потом выдача. Г - логика еще раз - зачем вы пишете бред?

В сути текста обсуждаемой статьи!
Деньги
 
Повідомлень: 559
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні незаконно використовується бренд IKEA – посол...
R2 » Вів 12 чер, 2018 17:21
6 168
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 21:43
greenozon
Для безпілотників встановили нові правила
R2 » Вів 12 чер, 2018 17:52
4 124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 18:02
trololo
В Україні офіційно зареєстровані понад 1,5 мільйона...
R2 » Вів 12 чер, 2018 14:04
2 72
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 17:37
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10092)
12.06.2018 23:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.