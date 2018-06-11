В Україні змінили кредитні правила для військових

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Faceless написав: У банка нет обязательства выдавать кредит кому бы то ни было, отказ предоставить кредит обжаловать никак нельзя, и причины банк никому не обязан объяснять А вообще, поддержка отдельных слоев населения, тех же военнослужащих, должна быть совсем с другой стороны. Не льготами на то и на се, которые в итоге хрен учтешь, и которые только создают проблемы всем, а увеличением выплат (жалования). Единственное, что в принципе обосновано касательно военнослужащих - отмена начисления пени/штрафов для тех, кого мобилизовали на период мобилизации, ибо это объективная невозможность выполнять обязательства по договору.
а у нас военные без з/п сидят? Или Банки должны выбрать часть вкладов депозитчиков и передать их на растерзание в Минобороны?
При чем тут банки? ЗП им не банки платят. Я как раз и выступаю за то, чтобы никаких льгот не было, просто у военных должно быть более чем достойное обеспечение, а пострадавшим выплаты
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Faceless написав:Если подобный договор оформлен, то банк не откажет. Но кредитная линия для физлица - явление редкое, да и объемы несущественные, как и у овера
есть еще одно редкое явление, как поручительство по кредиту физ.лица, переуступка кредитного долга, особенно на этапе судебных разбирательств между заемщиком и банком. Как вы думаете, какой тариф можно напечатать в объявлениях: услуги по кредитам от военных? :)