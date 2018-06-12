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В Україні змінили кредитні правила для військових
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:27
Деньги написав: Pegasmaster написав:
в выдаче кредитов нет справедливости никакой и не было никогда.
ради справедливости вы писали "ААААААА" max_us_ua на форуме? Так вот, имея на руках подписанный договор с банком на овер или кред.линию, отказ банка в выдаче средств можно оспорить в суде.
Если подобный договор оформлен, то банк не откажет. Но кредитная линия для физлица - явление редкое, да и объемы несущественные, как и у овера
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Faceless
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:35
Деньги написав:
В сути текста обсуждаемой статьи!
судя по вашему комменту мы разное обсуждали.
я обсуждал невозможность обжалования в суде отказа банка в оформлении (выдачи) кредита.
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Pegasmaster
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:59
Faceless написав:
Если подобный договор оформлен, то банк не откажет. Но кредитная линия для физлица - явление редкое, да и объемы несущественные, как и у овера
есть еще одно редкое явление, как поручительство по кредиту физ.лица, переуступка кредитного долга, особенно на этапе судебных разбирательств между заемщиком и банком. Как вы думаете, какой тариф можно напечатать в объявлениях: услуги по кредитам от военных? :)
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:03
могу предположить, в анкете появтся пункт "являетесь ли вы участником АТО или военослужащим", рядом с пунктом про связь с публичными лицами
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Diman
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:07
Diman написав:
могу предположить, в анкете появтся пункт "являетесь ли вы участником АТО или военослужащим", рядом с пунктом про связь с публичными лицами
точно :) И будете ли вы им - принести справку из военкомата. А если в военном билете - военнообязанный, то ..... пиши пропало.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:48
Вы ребята походу беса попутали... судя по всему, это связано с тем, что наша страна объявила мобилизацию, придумала особый статус, а не военное положение. и вот человек. который брал кредит, идет по мобилизации, а его обязательства остаются... а банки, ну это те, которые он защищает, и да, кстати, российские тоже, начисляют ему проценты ... и теперь, вот спустя 4-ре года, когда все что можно было отобрать, отобрали, типа верхонвый суд проснулся... фу, мерзко
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:51
Faceless написав: Деньги написав: Faceless написав:
У банка нет обязательства выдавать кредит кому бы то ни было, отказ предоставить кредит обжаловать никак нельзя, и причины банк никому не обязан объяснять А вообще, поддержка отдельных слоев населения, тех же военнослужащих, должна быть совсем с другой стороны. Не льготами на то и на се, которые в итоге хрен учтешь, и которые только создают проблемы всем, а увеличением выплат (жалования). Единственное, что в принципе обосновано касательно военнослужащих - отмена начисления пени/штрафов для тех, кого мобилизовали на период мобилизации, ибо это объективная невозможность выполнять обязательства по договору.
а у нас военные без з/п сидят? Или Банки должны выбрать часть вкладов депозитчиков и передать их на растерзание в Минобороны?
При чем тут банки? ЗП им не банки платят. Я как раз и выступаю за то, чтобы никаких льгот не было, просто у военных должно быть более чем достойное обеспечение, а пострадавшим выплаты
вы батюшка не читатель, а писатель...
В Украине на время особого периода военнослужащим не будут начисляться штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом.
где же вы такие умные беретесь?
короче, для тех кто в танке... особый период, это тот который типа ВП, но не ВП а особый период... так вот, ребята, 4 года особый период, а решение только счаз... вообщем удачи )
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:53
Деньги написав: Pegasmaster написав:
а какая разница? если банк отказал в кредите, это невозможно оспорить в суде. ну не хочет он вам денег давать, и не важно почему. обижайтесь, это ваше право.
разница в разности (% по кредиту). Оформил кредит и мобилизовался. А тому кто уже защищает Украину банк дулю покажет в оформлении кредита. Вот и вся справедливость.
а мобилизовался это как по вашему? типа сам взял и мобилизовался? ну чисто поржать
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