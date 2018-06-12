Если подобный договор оформлен, то банк не откажет. Но кредитная линия для физлица - явление редкое, да и объемы несущественные, как и у овера
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:27
Re: В Україні змінили кредитні правила для військових
Если подобный договор оформлен, то банк не откажет. Но кредитная линия для физлица - явление редкое, да и объемы несущественные, как и у овера
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Додано: Вів 12 чер, 2018 21:35
Re: В Україні змінили кредитні правила для військових
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:59
есть еще одно редкое явление, как поручительство по кредиту физ.лица, переуступка кредитного долга, особенно на этапе судебных разбирательств между заемщиком и банком. Как вы думаете, какой тариф можно напечатать в объявлениях: услуги по кредитам от военных? :)
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:03
Re: В Україні змінили кредитні правила для військових
могу предположить, в анкете появтся пункт "являетесь ли вы участником АТО или военослужащим", рядом с пунктом про связь с публичными лицами
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:07
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:48
Вы ребята походу беса попутали... судя по всему, это связано с тем, что наша страна объявила мобилизацию, придумала особый статус, а не военное положение. и вот человек. который брал кредит, идет по мобилизации, а его обязательства остаются... а банки, ну это те, которые он защищает, и да, кстати, российские тоже, начисляют ему проценты ... и теперь, вот спустя 4-ре года, когда все что можно было отобрать, отобрали, типа верхонвый суд проснулся... фу, мерзко
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:51
вы батюшка не читатель, а писатель...
В Украине на время особого периода военнослужащим не будут начисляться штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом.
где же вы такие умные беретесь?
короче, для тех кто в танке... особый период, это тот который типа ВП, но не ВП а особый период... так вот, ребята, 4 года особый период, а решение только счаз... вообщем удачи )
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:53
а мобилизовался это как по вашему? типа сам взял и мобилизовался? ну чисто поржать
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:54
ботяра еще тот )
Додано: Сер 13 чер, 2018 06:54
А ржать не нужно, думать нужно. Таким идиотским пряником, депутаты поставили защитников в ранг недолюдей, лишив их возможности кредитования, несмотря на то, что у военного есть доход - жалование. А схемы, которые можно выстроить на основании этого закона от 2014 г, как надуть банк, уже обсуждаются в интернете на различных форумах. И суды поэтому были, вот за 4 года дошли и до Верховного Суда
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