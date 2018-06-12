В Україні змінили кредитні правила для військових

max_us_ua написав:Теперь сотрудники военкоматов смогут даже взятки не брать, ибо:
1) устраиваешься на работу в военкомат на должность "перебирать бумаги";
2) берешь в нескольких банках кредиты налом;
3) кладешь на депо (лучше в валюте, гривня - это дерево, которое горит);
4) профит!
Поздравляю, это действительно пэрэмога!
З вулиці на посади "в погонах" не беруть, тільки після АТО.
Офіцери і солдати військоматів майже всі постійно відряджаються на схід.
Так що не такий і солодкий той профіт, можете спробувати самостійно його отримати. Військкомат чекає на вас