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В Україні змінили кредитні
правила для військових

В Україні змінили кредитні правила для військових
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:50

  max_us_ua написав:Теперь сотрудники военкоматов смогут даже взятки не брать, ибо:

1) устраиваешься на работу в военкомат на должность "перебирать бумаги";

2) берешь в нескольких банках кредиты налом;

3) кладешь на депо (лучше в валюте, гривня - это дерево, которое горит);

4) профит!

Поздравляю, это действительно пэрэмога!


З вулиці на посади "в погонах" не беруть, тільки після АТО.
Офіцери і солдати військоматів майже всі постійно відряджаються на схід.
Так що не такий і солодкий той профіт, можете спробувати самостійно його отримати. Військкомат чекає на вас ;-)
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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