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В Україні незаконно використовується бренд IKEA – посол...
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:21
Пропонуємо до обговорення:
Хагстрем підкреслив важливість дотримання прав інтелектуальної власності.
Дивися повний текст В Україні незаконно використовується бренд IKEA – посол Швеції
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R2
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:21
Ну так пусть сами шведы и решают - создают в Украине структуру под таким брендом, регистрируют его в соответствии с украинским законодательством, и платят нашим юристам за правовую защиту. А коль они этого не делают, видно, не надо... Т. е. посол сказал, чтобы не считалось, что он задарма хлеб получает
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max_us_ua
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:27
max_us_ua написав:
Ну так пусть сами шведы и решают - создают в Украине структуру под таким брендом, регистрируют его в соответствии с украинским законодательством, и платят нашим юристам за правовую защиту. А коль они этого не делают, видно, не надо... Т. е. посол сказал, чтобы не считалось, что он задарма хлеб получает
Т.е. вы считаете, что для защиты своей интеллектуальной собственности необходимо каждой фирме создавать структуру в Украине? Тогда для защиты интеллектуальной собственности по всему миру надо создать "структуру" в каждой стране мира.
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link654
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:29
link654 написав: max_us_ua написав:
Ну так пусть сами шведы и решают - создают в Украине структуру под таким брендом, регистрируют его в соответствии с украинским законодательством, и платят нашим юристам за правовую защиту. А коль они этого не делают, видно, не надо... Т. е. посол сказал, чтобы не считалось, что он задарма хлеб получает
Т.е. вы считаете, что для защиты своей интеллектуальной собственности необходимо каждой фирме создавать структуру в Украине? Тогда для защиты интеллектуальной собственности по всему миру надо создать "структуру" в каждой стране мира.
Так і є
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:36
Первый написав:
Так і є
Сколько структур не открывай, "пиратство" в Украине не искоренить. Если в госструктурах используется пиратское ПО, что уже говорить об остальных.
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link654
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