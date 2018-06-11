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В Україні незаконно використовується
бренд IKEA – посол...

В Україні незаконно використовується бренд IKEA – посол...
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:21

В Україні незаконно використовується бренд IKEA – посол...

Пропонуємо до обговорення:
Хагстрем підкреслив важливість дотримання прав інтелектуальної власності.

Дивися повний текст В Україні незаконно використовується бренд IKEA – посол Швеції.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:21

Ну так пусть сами шведы и решают - создают в Украине структуру под таким брендом, регистрируют его в соответствии с украинским законодательством, и платят нашим юристам за правовую защиту. А коль они этого не делают, видно, не надо... Т. е. посол сказал, чтобы не считалось, что он задарма хлеб получает
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:27

  max_us_ua написав:Ну так пусть сами шведы и решают - создают в Украине структуру под таким брендом, регистрируют его в соответствии с украинским законодательством, и платят нашим юристам за правовую защиту. А коль они этого не делают, видно, не надо... Т. е. посол сказал, чтобы не считалось, что он задарма хлеб получает

Т.е. вы считаете, что для защиты своей интеллектуальной собственности необходимо каждой фирме создавать структуру в Украине? Тогда для защиты интеллектуальной собственности по всему миру надо создать "структуру" в каждой стране мира.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:29

  link654 написав:
  max_us_ua написав:Ну так пусть сами шведы и решают - создают в Украине структуру под таким брендом, регистрируют его в соответствии с украинским законодательством, и платят нашим юристам за правовую защиту. А коль они этого не делают, видно, не надо... Т. е. посол сказал, чтобы не считалось, что он задарма хлеб получает

Т.е. вы считаете, что для защиты своей интеллектуальной собственности необходимо каждой фирме создавать структуру в Украине? Тогда для защиты интеллектуальной собственности по всему миру надо создать "структуру" в каждой стране мира.

Так і є
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:36

  Первый написав: Так і є

Сколько структур не открывай, "пиратство" в Украине не искоренить. Если в госструктурах используется пиратское ПО, что уже говорить об остальных.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:37

  link654 написав: Сколько структур не открывай, "пиратство" в Украине не искоренить. Если в госструктурах используется пиратское ПО, что уже говорить об остальных.

пиратство есть везде, а его уровень как правило зависит от жизненого уровня в конкретной стране и жадности транснациональных компаний которые хотят иметь рентабельность не 15-30%, а 150-300%...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:43

Re: В Україні незаконно використовується бренд IKEA – посол.

  link654 написав:Если в госструктурах используется пиратское ПО, что уже говорить об остальных.


Давно пора продумати стратегію і впровадити ВПЗ
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:50

  max_us_ua написав:создают в Украине структуру под таким брендом
Не обязательно создавать.

  max_us_ua написав:регистрируют его в соответствии с украинским законодательством
Уже. См. например:
http://base.uipv.org/searchBUL/search.p ... aim=269785
http://base.uipv.org/searchBUL/search.p ... Claim=4675
и еще штук 6-7

А речь скорее всего идет о чем то подобном:
http://base.uipv.org/searchBUL/search.p ... laim=66164
вот какое отношение эта контора: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРЕЦІЯ», вул. Академіка Павлова, 82, м. Харків, 61038, (UA) имеет к Икее?
Скорее всего, никакого.

UPD. Эх, ссылки оказывается в базе одноразовые...Ладно, кому интересно, ищите в базе ТМ по ключевому слову "ikea".
ignorabimus
 
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