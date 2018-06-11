Хагстрем підкреслив важливість дотримання прав інтелектуальної власності.
Дивися повний текст В Україні незаконно використовується бренд IKEA – посол Швеції.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:21
В Україні незаконно використовується бренд IKEA – посол...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні незаконно використовується бренд IKEA – посол Швеції.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:21
Ну так пусть сами шведы и решают - создают в Украине структуру под таким брендом, регистрируют его в соответствии с украинским законодательством, и платят нашим юристам за правовую защиту. А коль они этого не делают, видно, не надо... Т. е. посол сказал, чтобы не считалось, что он задарма хлеб получает
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:27
Т.е. вы считаете, что для защиты своей интеллектуальной собственности необходимо каждой фирме создавать структуру в Украине? Тогда для защиты интеллектуальной собственности по всему миру надо создать "структуру" в каждой стране мира.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:29
Так і є
Всім процвітання!
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:36
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:37
пиратство есть везде, а его уровень как правило зависит от жизненого уровня в конкретной стране и жадности транснациональных компаний которые хотят иметь рентабельность не 15-30%, а 150-300%...
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:43
Re: В Україні незаконно використовується бренд IKEA – посол.
Давно пора продумати стратегію і впровадити ВПЗ
он навіть величезний ПБ і той на Лінкусі працює
+50грн !
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Додано: Сер 13 чер, 2018 08:50
Не обязательно создавать.
Уже. См. например:
и еще штук 6-7
А речь скорее всего идет о чем то подобном:
вот какое отношение эта контора: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРЕЦІЯ», вул. Академіка Павлова, 82, м. Харків, 61038, (UA) имеет к Икее?
Скорее всего, никакого.
UPD. Эх, ссылки оказывается в базе одноразовые...Ладно, кому интересно, ищите в базе ТМ по ключевому слову "ikea".
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